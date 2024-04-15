Дудка (Гончаренко) Вера Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка (Гончаренко) Вера Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Федоровна Скалозубенко
Восприемник
17.12.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Антоновна (Демяненко) Шевченко
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Муж: Дудка Максим Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-D?i=603&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.09.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Ирина Никифоровна Тихонова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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