Дудка (Гончаренко) Вера Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.01.1886 ст.
Ксения Федоровна Скалозубенко
Восприемник
17.12.1887 ст.
Юлиания Антоновна (Демяненко) Шевченко
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-D?i=603&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.09.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Ирина Никифоровна Тихонова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно