Дудка Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: Дудка Вера Платоновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-D?i=603&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рогозное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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