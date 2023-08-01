Нейдгардт (Трубецкая) Любовь Николаевна
женский, родилась 14.03.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 26.12.1928, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Супруги
Нейдгардт Алексей Борисович01.09.1863 г.р.
Дети
Нейдгардт Елизавета Алексеевна1888 г.р.
Ухтомская (Нейдгардт) Мария АлексеевнаОколо 1890 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.01.1887
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Нейдгардт Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Ухтомская (Нейдгардт) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Мюррей (Нейдгардт) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Нейдгардт Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович
Козловка, Перевозский, Нижегородская область
Смерть
26.12.1928
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика