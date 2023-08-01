Нейдгардт (Трубецкая) Любовь Николаевна 14.03.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нейдгардт (Трубецкая) Любовь Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.03.1866, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 26.12.1928, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Супруги
Нейдгардт Алексей Борисович01.09.1863 г.р.
Дети
Нейдгардт Елизавета Алексеевна1888 г.р.
Ухтомская (Нейдгардт) Мария АлексеевнаОколо 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
07.01.1887

Муж: Нейдгардт Алексей Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Москва, Николаевская церковь в Плотинках

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Нейдгардт Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Ухтомская (Нейдгардт) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Мюррей (Нейдгардт) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Нейдгардт Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Нейдгардт Алексей Борисович

Козловка, Перевозский, Нижегородская область

Смерть
26.12.1928
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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