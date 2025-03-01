Болдырева Федосья Евдокимовна 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдырева Федосья Евдокимовна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
ЕвдокимНеизвестно г.р.
Супруги
Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович1818 ст. г.р.
Дети
Болдырев Николай Семёнович1843 ст. г.р.
Болдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Болдырев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Болдарев (Болдырев) Иван Семёнович

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
?.06.1848 ст.

Дочь: Болдырева Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Болдырев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Болдарев Иван Семенович

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Болдарев Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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