Болдырева Федосья Евдокимовна
женский, родилась 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецЕвдокимНеизвестно г.р.
Супруги
Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович1818 ст. г.р.
Дети
Болдырев Николай Семёнович1843 ст. г.р.
Болдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Болдырев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Сын: Болдарев (Болдырев) Иван Семёнович
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
?.06.1848 ст.
Дочь: Болдырева Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Болдарев Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Болдарев (Болдырев) Семён Гаврилович
Смерть
Неизвестно