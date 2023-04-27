Mure of Rowallan Archibald
Место рожденияRowallan, Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1231
Дата смертиОколо 1297
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1231
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Knight
Бракосочетание
1261
Рождение ребёнка
Около 1265
Мать ребёнка: de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret
Рождение ребёнка
Около 1267
Мать ребёнка: de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret
Смерть
Около 1297