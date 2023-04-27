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Mure of Rowallan Archibald

Место рождения

Rowallan, Kilmarnock, Ayrshire, Scotland

Дата рождения

Около 1231

Дата смерти

Около 1297

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1235 г.р.

Дети

Около 1265 г.р.
Около 1267 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1231

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Knight
Бракосочетание
1261

Жена: de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret

Рождение ребёнка
Около 1265

Сын: Mure of Rowallan William

Мать ребёнка: de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret

Рождение ребёнка
Около 1267

Сын: Mure of Cowdams Reginald

Мать ребёнка: de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret

Смерть
Около 1297

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