de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret

Место рождения

Eastwood, Scotland

Дата рождения

Около 1235

Дата смерти

Около 1274

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1231 г.р.

Дети

Около 1265 г.р.
Около 1267 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1235

Отец: не указан

Мать: не указана

Eastwood, Scotland
Крещение
Около 1242
Бракосочетание
1261

Муж: Mure Of Rowallan Archibald

Eastwood, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1265

Сын: Mure Of Rowallan William

Отец ребёнка: Mure Of Rowallan Archibald

Rowallan, Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1267

Сын: Mure Of Cowdams Reginald

Отец ребёнка: Mure Of Rowallan Archibald

of
Смерть
Около 1274
Scotland
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