de Montgomerie (de Montgomerie) Margaret
Место рожденияEastwood, Scotland
Дата рожденияОколо 1235
Дата смертиОколо 1274
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1235
Отец: не указан
Мать: не указана
Eastwood, Scotland
Крещение
Около 1242
Бракосочетание
1261
Eastwood, Renfrewshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1265
Отец ребёнка: Mure Of Rowallan Archibald
Rowallan, Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Рождение ребёнка
Около 1267
Отец ребёнка: Mure Of Rowallan Archibald
of
Смерть
Около 1274
Scotland