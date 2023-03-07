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Окунев Яков Васильевич

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Окунев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Каллистратова Филицата Яковлевна

Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Груздева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Марфа Яковлевна

Смерть
После 1885
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
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