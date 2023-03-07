Окунев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Каллистратова Филицата Яковлевна
Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Груздева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Окунева Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окунева Марфа Яковлевна
Смерть
После 1885