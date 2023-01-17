Вейде Генрих Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.
Сын: Вейде Константин Генрихович
Мать ребёнка: Вейде Александра
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейде Александра
Смерть
Неизвестно