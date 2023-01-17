Вейде Генрих Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейде Генрих Генрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.

Сын: Вейде Константин Генрихович

Мать ребёнка: Вейде Александра

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейде Александра

Смерть
Неизвестно
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