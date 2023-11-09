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Бабикова Татьяна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Бабиков Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Бабиков Александр Григорьев

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Бабиков Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Бабикова Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бабикова Александра Григорьева

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бабиков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабикова Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Григорий Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
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