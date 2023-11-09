Бабикова Татьяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Бабиков Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Бабиков Александр Григорьев
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Бабиков Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Бабикова Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бабикова Александра Григорьева
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бабиков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабикова Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Бабиков Григорий Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно