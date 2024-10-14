Зверев (Он Же Игнатьев) Василий Иванович
мужской, родился 1833
умер 1908
Дети
Филиппова (Зверева) Софья ВасильевнаОколо 1867 г.р.
Зуева (Зверева) Елизавета ВасильевнаОколо 1869 г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Филиппова (Зверева) Софья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Зуева (Зверева) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Борисова (Зверева) Анисья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Молодова (Зверева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1908