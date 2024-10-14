Зверев (Он Же Игнатьев) Василий Иванович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Зверев (Он Же Игнатьев) Василий Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1833

умер 1908

Дети
Филиппова (Зверева) Софья ВасильевнаОколо 1867 г.р.
Зуева (Зверева) Елизавета ВасильевнаОколо 1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Филиппова (Зверева) Софья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Зуева (Зверева) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Зверев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Борисова (Зверева) Анисья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Молодова (Зверева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1908

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