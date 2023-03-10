Богоявленский Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленский Григорий Иванович

Богоявленский Григорий Иванович

avatar

Место рождения

с. Черкизово, Коломенский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

26.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черкизово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Богоявленский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Богоявленский Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей церкви Святой Троицы на Листах.
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Живоначальной Троицы в Листах, священник
Смерть
26.04.1851
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close