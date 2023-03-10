Богоявленский Григорий Иванович
Место рожденияс. Черкизово, Коломенский уезд, Московская губерния
Дата рождения1791
Дата смерти26.04.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Черкизово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Богоявленский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей церкви Святой Троицы на Листах.
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Живоначальной Троицы в Листах, священник
Смерть
26.04.1851
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, Москва