Богоявленский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Образование
С 1830 по 1836
Московская Духовная семинария
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богоявленский Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Markus Leopold Kjöllerfeldt
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон церкви Никиты Мученика на Старой Басманной
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Никиты Великомученика в Старой Басманной слободе, диакон
Смерть
1881