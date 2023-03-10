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Богоявленский Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Богоявленский Григорий Иванович

Мать: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Образование
С 1830 по 1836
Московская Духовная семинария
Рождение ребёнка
1839

Сын: Богоявленский Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Markus Leopold Kjöllerfeldt
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон церкви Никиты Мученика на Старой Басманной
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Никиты Великомученика в Старой Басманной слободе, диакон
Смерть
1881
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