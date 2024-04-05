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Долгих Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1928

Дата смерти

06.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928

Отец: Долгих Григорий

Мать: Долгих Вера

Развод
Неизвестно

Жена: Кучина (Созинова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина (Созинова) Вера

Рождение ребёнка
17.04.1954

Сын: Долгих Игорь

Мать ребёнка: Кучина (Созинова) Вера

Рождение ребёнка
16.06.1956

Дочь: Горшунова (Долгих) Лариса

Мать ребёнка: Кучина (Созинова) Вера

Смерть
06.07.1986

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