Долгих Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1928
Дата смерти06.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928
Отец: Долгих Григорий
Мать: Долгих Вера
Развод
Неизвестно
Жена: Кучина (Созинова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина (Созинова) Вера
Рождение ребёнка
17.04.1954
Сын: Долгих Игорь
Мать ребёнка: Кучина (Созинова) Вера
Рождение ребёнка
16.06.1956
Дочь: Горшунова (Долгих) Лариса
Мать ребёнка: Кучина (Созинова) Вера
Смерть
06.07.1986