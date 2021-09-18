Кучина (Созинова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1930
Дата смерти18.09.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930
Отец: Созинов Фёдор
Развод
Неизвестно
Муж: Долгих Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгих Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1951
Сын: Кучин Василий
Отец ребёнка: Кучин Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.04.1954
Сын: Долгих Игорь
Отец ребёнка: Долгих Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1956
Дочь: Горшунова (Долгих) Лариса
Отец ребёнка: Долгих Алексей
Смерть
18.09.2021
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Деменция