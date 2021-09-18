Кучина (Созинова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Созинова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1930

Дата смерти

18.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930

Отец: Созинов Фёдор

Мать: Созинова (Овчинникова) Ульяна

Развод
Неизвестно

Муж: Долгих Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Кучин Василий

Отец ребёнка: Кучин Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
17.04.1954

Сын: Долгих Игорь

Отец ребёнка: Долгих Алексей

Рождение ребёнка
16.06.1956

Дочь: Горшунова (Долгих) Лариса

Отец ребёнка: Долгих Алексей

Смерть
18.09.2021
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Деменция

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