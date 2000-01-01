Жарова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Жарова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Жаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Люся Васильевна
Отец ребёнка: Жаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно