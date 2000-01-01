Жаров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Жарова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Жарова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Люся Васильевна
Мать ребёнка: Жарова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно