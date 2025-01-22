Тушин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тушин Василий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Тушин ДанилаНеизвестно г.р.
Мать
Тушина Ирина1845 г.р.
Супруги
Евдокия АлексееваНеизвестно г.р.
Дети
Тушин Тимофей26.04.1893 г.р.
Тушин Федор16.02.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тушин Данила

Мать: Тушина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
26.04.1893

Сын: Тушин Тимофей

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
16.02.1895

Сын: Тушин Федор

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Тушин Павел

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: (Тушин) Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
18.06.1900

Сын: Тушин Петр

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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