Тушин Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецТушин ДанилаНеизвестно г.р.
МатьТушина Ирина1845 г.р.
Супруги
Евдокия АлексееваНеизвестно г.р.
Дети
Тушин Тимофей26.04.1893 г.р.
Тушин Федор16.02.1895 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тушин Данила
Мать: Тушина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
26.04.1893
Сын: Тушин Тимофей
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
16.02.1895
Сын: Тушин Федор
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
14.01.1896
Сын: Тушин Павел
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: (Тушин) Евдокия
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
18.06.1900
Сын: Тушин Петр
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно