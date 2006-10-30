Евдощук Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1958
Дата смерти30.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1958
Рождение ребёнка
05.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черчулова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
06.07.1991
Дочь: Евдощук Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Черчулова Надежда Викторовна
Смерть
30.10.2006