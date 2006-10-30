Евдощук Сергей Петрович 16.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдощук Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1958

Дата смерти

30.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1958

Отец: Евдощук Пётр Григорьевич

Мать: Евдощук (Лексина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черчулова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
06.07.1991

Дочь: Евдощук Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Черчулова Надежда Викторовна

Смерть
30.10.2006

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