Миронов Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова
Бракосочетание
По 1798
Рождение ребёнка
06.11.1799
Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова
Рождение ребёнка
23.02.1816
Дочь: (Миронова) Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова
Бракосочетание
23.01.1822
М. 40 ж 53 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно