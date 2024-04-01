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Миронов Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Русаков ? (Миронов) Иван Григорьев (Борисов)

Мать: Миронова (Галкина) Марфа Осипова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Миронов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова

Бракосочетание
По 1798

Жена: Миронова Ирина I Жена Егорова

Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Миронов Федор Михайлов

Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова

Рождение ребёнка
23.02.1816

Дочь: (Миронова) Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Миронова Ирина I Жена Егорова

Бракосочетание
23.01.1822

Жена: Белова 1, Миронова 2 (Калинина) Афимья Перфильевна

М. 40 ж 53 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно

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