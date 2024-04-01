Миронова Ирина I Жена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов
Бракосочетание
По 1798
Рождение ребёнка
06.11.1799
Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1816
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов
Смерть
По 1822