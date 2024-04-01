Миронова Ирина I Жена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Ирина I Жена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

По 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Миронов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов

Бракосочетание
По 1798

Муж: Миронов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Миронов Федор Михайлов

Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
23.02.1816

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Миронов Михаил Иванов

Смерть
По 1822
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