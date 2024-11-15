Фохт Сергей Николаевич
мужской, родился 30.12.1875, Москва, город федерального значения Москва
умер 1936
Супруги
Фохт (Перфильева) Феодосия Александровна16.04.1889 г.р.
Дети
Фохт Елизавета Сергеевна30.07.1915 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1915
Дочь: Фохт Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Фохт (Перфильева) Феодосия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1936