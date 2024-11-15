Фохт Сергей Николаевич 30.12.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Фохт Сергей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.12.1875, Москва, город федерального значения Москва

умер 1936

Супруги
Фохт (Перфильева) Феодосия Александровна16.04.1889 г.р.
Дети
Фохт Елизавета Сергеевна30.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фохт (Перфильева) Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
30.07.1915

Дочь: Фохт Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Фохт (Перфильева) Феодосия Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1936

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