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Евсюткин Степан Васильевич

Место рождения

село Соболевка,Каменский район,Пензенская область.

Дата рождения

16.05.1915

Дата смерти

15.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1915

Отец: Евсюткин Василий

Мать: Евсюткина Ксенья

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
08.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: (Евсюткина) Людмила Степановна

Мать ребёнка: Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Бракосочетание
08.02.1965

Жена: Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Смерть
15.03.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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