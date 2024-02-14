Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Место рождения

село Соболевка,Каменский район,Пензенская область.

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.10.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Киреев Семён

Мать: Киреева ?

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: (Евсюткина) Людмила Степановна

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

Бракосочетание
08.02.1965

Муж: Евсюткин Степан Васильевич

Смерть
07.10.1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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