Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна
Место рождениясело Соболевка,Каменский район,Пензенская область.
Дата рождения1914
Дата смерти07.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Киреев Семён
Мать: Киреева ?
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: (Евсюткина) Людмила Степановна
Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич
Бракосочетание
08.02.1965
Смерть
07.10.1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно