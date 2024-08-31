Любименко (Любименко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любименко (Любименко) Надежда

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Место рождения

р. Горняцкий

Дата рождения

1940

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гугуев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гугуев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугуев Иван Степанович

Смерть
2014
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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