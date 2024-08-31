Любименко (Любименко) Надежда
Место рожденияр. Горняцкий
Дата рождения1940
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гугуев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гугуев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область