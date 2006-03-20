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Гугуев Иван Степанович

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Место рождения

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.05.1933

Дата смерти

20.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933

Отец: Гугуев Степан Яковлевич

Мать: Гугуева (Братякина) Мария Изотовна

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любименко (Любименко) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любименко (Любименко) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любименко (Любименко) Надежда

Смерть
20.03.2006
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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