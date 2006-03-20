Гугуев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения08.05.1933
Дата смерти20.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любименко (Любименко) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любименко (Любименко) Надежда
Смерть
20.03.2006
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область