Sorkin Emmanuil (Mendel) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Sorkin Emmanuil (Mendel)

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер 1902

Дети
Furman (Sorkina) Malka Mendelevna1879 г.р.
Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna20.09.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sorkin Mordke Emmanuilovich

Мать ребёнка: (Sorkina) Malka

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Furman (Sorkina) Malka Mendelevna

Мать ребёнка: (Sorkina) Malka

Belarus, Chechersk

Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna

Мать ребёнка: (Sorkina) Malka

Belarus, Chechersk

Рождение ребёнка
1895

Сын: Sorkin Ruvim Emmanuilovich

Мать ребёнка: (Sorkina) Malka

Смерть
1902

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