Sorkin Emmanuil (Mendel)
мужской, родился Неизвестно
умер 1902
Дети
Furman (Sorkina) Malka Mendelevna1879 г.р.
Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna20.09.1890 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sorkin Mordke Emmanuilovich
Мать ребёнка: (Sorkina) Malka
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Furman (Sorkina) Malka Mendelevna
Мать ребёнка: (Sorkina) Malka
Belarus, Chechersk
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna
Мать ребёнка: (Sorkina) Malka
Belarus, Chechersk
Рождение ребёнка
1895
Сын: Sorkin Ruvim Emmanuilovich
Мать ребёнка: (Sorkina) Malka
Смерть
1902