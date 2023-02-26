Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кирилл Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Волчанка Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Волчанка Калужской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: ?

д.Волчанка Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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