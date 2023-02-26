?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кирилл Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
д.Волчанка Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
д.Волчанка Калужской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий
д.Волчанка Калужской губ.