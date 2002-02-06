Юркин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти06.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
Рождение ребёнка
15.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркина Неля Антоновна
Рождение ребёнка
16.11.1962
Мать ребёнка: Юркина Неля Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркина Неля Антоновна
Смерть
06.02.2002