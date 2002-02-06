Юркин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Николай Алексеевич

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Место рождения

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

06.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Юркин (yurkin) Алексей (Aleksey Mikhaylovich)

Мать: Юркина Матрёна Андреевна

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркина Неля Антоновна

Рождение ребёнка
16.11.1962

Сын: Юркин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Юркина Неля Антоновна

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Неля Антоновна

Смерть
06.02.2002
Львов, Львівська область
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