Юркина (Рилейко) Неля Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Рилейко) Неля Антоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.02.1933

Дата смерти

28.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933

Отец: Рилейко Антон Трофимович

Мать: Рилейко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1962

Сын: Юркин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Юркин Николай Алексеевич

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Николай Алексеевич

Смерть
28.12.2020
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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