Юркина (Рилейко) Неля Антоновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1933
Дата смерти28.12.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933
Отец: Рилейко Антон Трофимович
Мать: Рилейко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1962
Отец ребёнка: Юркин Николай Алексеевич
Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2020
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость