Голицын Борис Львович
мужской, родился 23.10.1878, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
умер 30.04.1958, Канны
ОтецГолицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
МатьГолицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
Супруги
Голицына (Ковальдьи) Нина Петровна10.01.1888 г.р.
Голицына (Меснянкина) Ксения Яковлевна26.12.1891 г.р.
Дети
Медичи Де Менезес (Голицына) Ирина Борисовна22.07.1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878
Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
С 11.09.1911 по 1918
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.07.1916
Дочь: Медичи Де Менезес (Голицына) Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Голицына (Ковальдьи) Нина Петровна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
1932
Третья Французская Республика
Смерть
30.04.1958