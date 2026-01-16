Голицын Борис Львович 23.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Борис Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.10.1878, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

умер 30.04.1958, Канны

Отец
Голицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
Мать
Голицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
Супруги
Голицына (Ковальдьи) Нина Петровна10.01.1888 г.р.
Голицына (Меснянкина) Ксения Яковлевна26.12.1891 г.р.
Дети
Медичи Де Менезес (Голицына) Ирина Борисовна22.07.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1878

Отец: Голицын Лёв Львович

Мать: Голицына (Мартынова) Мария Михайловна

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
С 11.09.1911 по 1918

Жена: Голицына (Ковальдьи) Нина Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Рождение ребёнка
22.07.1916

Дочь: Медичи Де Менезес (Голицына) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Голицына (Ковальдьи) Нина Петровна

Тбилиси, ქ. თბილისი

Бракосочетание
1932

Жена: Голицына (Меснянкина) Ксения Яковлевна

Третья Французская Республика

Смерть
30.04.1958

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