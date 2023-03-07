Наталья или Настасья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смерти28.01.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1841 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1848
Сын: Насокин Андриан Семёнович
Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.
Дочь: Насокина Елена Семёновна
Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович
Смерть
28.01.1897