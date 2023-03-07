Наталья или Настасья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья или Настасья Тимофеева

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

28.01.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1820 и 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
27.04.1841 ст.

Муж: Насокин Семён Андреянович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1848

Сын: Насокин Андриан Семёнович

Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.

Дочь: Насокина Елена Семёновна

Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.

Сын: Насокин Никита Семёнович

Отец ребёнка: Насокин Семён Андреянович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
28.01.1897
Глотаево, Домодедово, Московская область
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