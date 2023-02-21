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Насокин Семён Андреянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1824

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1824

Отец: Андреян Федотов

Мать: Прасковья Петрова

Источники: #1: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №14) #2: familysearch.org
Бракосочетание
27.04.1841 ст.

Жена: Наталья или Настасья Тимофеева

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1848

Сын: Насокин Андриан Семёнович

Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.

Дочь: Насокина Елена Семёновна

Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.

Сын: Насокин Никита Семёнович

Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
До 1897
Глотаево, Домодедово, Московская область
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