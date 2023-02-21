Насокин Семён Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1824
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1824
Отец: Андреян Федотов
Мать: Прасковья Петрова
Источники: #1: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №14) #2: familysearch.org
Бракосочетание
27.04.1841 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1848
Сын: Насокин Андриан Семёнович
Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.
Дочь: Насокина Елена Семёновна
Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
13.09.1859 ст.
Мать ребёнка: Наталья или Настасья Тимофеева
Смерть
До 1897