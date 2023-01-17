Freund (Rusch) Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Rusch) Dorothea

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Место рождения

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.11.1903

Муж: Freund Heinrich

Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Freund Wilhelm

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Рождение ребёнка
14.09.1907

Дочь: Frida

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Hilda

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: Lilli

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Freund Waldemar

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Freund Gerhard

Отец ребёнка: Freund Heinrich

Смерть
1962
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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