Freund (Rusch) Dorothea
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1903
Муж: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Freund Wilhelm
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
14.09.1907
Дочь: Frida
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Hilda
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: Lilli
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
09.02.1913
Сын: Freund Waldemar
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Freund Gerhard
Отец ребёнка: Freund Heinrich
Смерть
1962
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область