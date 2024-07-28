Рощектаев Василий Потапович
Место рождения
Дата рождения24.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1809
Отец: Рощектаев Потап Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рощектаев Исак Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рощектаев Ипполит Васильеич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рощектаев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рощектаев Архип Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно