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Рощектаев Василий Потапович

Место рождения

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.01.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1809

Отец: Рощектаев Потап Федорович

Мать: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рощектаев Исак Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Рощектаев Ипполит Васильеич

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рощектаев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рощектаев Архип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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