Рощектаев Потап Федорович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Рощектаев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1809
Сын: Рощектаев Василий Потапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рощектаев Киприян Потапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно