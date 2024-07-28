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Рощектаев Потап Федорович

Место рождения

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Рощектаев Федор

Мать: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.01.1809

Сын: Рощектаев Василий Потапович

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Рощектаев Киприян Потапович

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рощектаев Илья Потапович

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рощектаев Иван Потапович

Мать ребёнка: не указана

Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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