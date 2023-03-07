Анна Давидова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Давид Харитонов
Мать: ?
Бракосочетание
16.10.1795
Муж: Иван малой
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
Рождение ребёнка
29.06.1801
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1803
Сын: Тарасий Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1808
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1808
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Иван малой
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно