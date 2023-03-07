Анна Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Давидова

Анна Давидова

avatar

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Давид Харитонов

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.10.1795

Муж: Иван малой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

Рождение ребёнка
29.06.1801

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1803

Сын: Тарасий Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1808

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1808

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Иван малой

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close