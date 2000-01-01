Рыжкова (Шихова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Шихова) Татьяна Степановна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово

Дата рождения

01.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: Рыжков Степан Васильевич

Мать: Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Шихов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Шихов Виктор Иванович

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