Рыжкова (Шихова) Татьяна Степановна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Дата рождения01.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: Рыжков Степан Васильевич
Мать: Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шихов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Шихов Виктор Иванович