Кузнецов Герасим Петров
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кузнецов Пётр Акимов
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1847
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Акилина Герасимова
Мать ребёнка: Леонычева-Кузнецова Елена Тихонова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1853
Мать ребёнка: Леонычева-Кузнецова Елена Тихонова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1865