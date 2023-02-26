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Кузнецов Герасим Петров

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кузнецов Пётр Акимов

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1847

Жена: Леонычева-Кузнецова Елена Тихонова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Акилина Герасимова

Мать ребёнка: Леонычева-Кузнецова Елена Тихонова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1853

Сын: Кузнецов Аким Герасимов

Мать ребёнка: Леонычева-Кузнецова Елена Тихонова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1865
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