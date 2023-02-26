Леонычева-Кузнецова (Маркина) Елена Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонычева-Кузнецова (Маркина) Елена Тихонова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

17.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Маркин Тихон Артемиев

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1847

Муж: Кузнецов Герасим Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Акилина Герасимова

Отец ребёнка: Кузнецов Герасим Петров

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1853

Сын: Кузнецов Аким Герасимов

Отец ребёнка: Кузнецов Герасим Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До ?.04.1866
Рождение ребёнка
15.07.1868

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтев (леонычев) Михаил Петров

Смерть
17.11.1896
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