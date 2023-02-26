Леонычева-Кузнецова (Маркина) Елена Тихонова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти17.11.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Маркин Тихон Артемиев
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1847
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Акилина Герасимова
Отец ребёнка: Кузнецов Герасим Петров
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1853
Отец ребёнка: Кузнецов Герасим Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До ?.04.1866
Рождение ребёнка
15.07.1868
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1896