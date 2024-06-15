Некрасова Анастасия Викторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1882
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно