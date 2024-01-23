Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянова Александра Иустиновна
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Иустинович
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Александр
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович
Смерть
1907