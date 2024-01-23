Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянова Александра Иустиновна

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Петр Иустинович

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Иустинович

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Александр

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Коробов Иустин Иванович

Смерть
1907

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