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Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Коробов Иустин Иванович

Мать: Евдокия Матвеевна

Смерть
1895
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