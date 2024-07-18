(Muehlberger) Catharina
Место рождения
Дата рождения24.06.1876
Дата смерти27.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1876
Отец: Milberger Johann Jakob
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karst (Dumler) Charlotte
Отец ребёнка: Dumler J.B.
Крещение
27.06.1876
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: (Keil) Caroline
Отец ребёнка: Keil John F.
Бракосочетание
23.11.1897
Муж: Keil John F.
Рождение ребёнка
04.07.1900
Сын: Dumler Alexander
Отец ребёнка: Dumler J.B.
Бракосочетание
?.05.1955
Муж: Dumler J.B.
Смерть
27.08.1963