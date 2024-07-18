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(Muehlberger) Catharina

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.06.1876

Дата смерти

27.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1876

Отец: Milberger Johann Jakob

Мать: Milberger (Weibert) Amalie

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karst (Dumler) Charlotte

Отец ребёнка: Dumler J.B.

Крещение
27.06.1876
Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: (Keil) Caroline

Отец ребёнка: Keil John F.

Бракосочетание
23.11.1897

Муж: Keil John F.

Рождение ребёнка
04.07.1900

Сын: Dumler Alexander

Отец ребёнка: Dumler J.B.

Бракосочетание
?.05.1955

Муж: Dumler J.B.

Смерть
27.08.1963

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