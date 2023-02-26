Цепелкина Параскева Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦепелкина Параскева Ермолаева

Цепелкина Параскева Ермолаева

avatar

Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.04.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1862

Муж: Цепелкин Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1864

Дочь: Ульяния Яковлева

Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1873

Сын: Цепелкин Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Цепелкин Антоний Яковлев

Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.04.1914
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close