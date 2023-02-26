Цепелкина Параскева Ермолаева
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1844
Дата смерти20.04.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1864
Дочь: Ульяния Яковлева
Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
25.01.1873
Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
06.07.1883
Отец ребёнка: Цепелкин Яков Андреев
Смерть
20.04.1914
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище