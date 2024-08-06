Балтаева Фарида Мухаматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтаева Фарида Мухаматулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмагилов Мухаматулла

Мать: Исмагилова Назминиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтаев Динаил Вафович

Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич

Развод
Неизвестно

Муж: Балтаев Вафа Суфиевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Балтаев Рафаэль Вафович

Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич

Рождение ребёнка
27.09.1957

Сын: Балтаев Раиф Вафович

Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Балтаев Василь Вафович

Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич

Смерть
Неизвестно

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