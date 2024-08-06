Балтаева Фарида Мухаматулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмагилов Мухаматулла
Мать: Исмагилова Назминиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич
Рождение ребёнка
27.09.1957
Сын: Балтаев Раиф Вафович
Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Балтаев Вафа Суфиевич
Смерть
Неизвестно