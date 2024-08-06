Балтаев Вафа Суфиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалтаев Вафа Суфиевич

Балтаев Вафа Суфиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балтаев Суфый

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Балтаева Фарида Мухаматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтаев Динаил Вафович

Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Балтаев Рафаэль Вафович

Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна

Рождение ребёнка
27.09.1957

Сын: Балтаев Раиф Вафович

Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Балтаев Василь Вафович

Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.