Балтаев Вафа Суфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балтаев Суфый
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна
Рождение ребёнка
27.09.1957
Сын: Балтаев Раиф Вафович
Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Балтаева Фарида Мухаматулловна
Смерть
Неизвестно