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Лысова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

28.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Лысов Михаил Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: (Лысова) Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Кузнецова-Лысова (Лысова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Лысов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.07.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
30.07.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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