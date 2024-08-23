Лысова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смерти28.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
28.12.1885
Дочь: (Лысова) Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Кузнецова-Лысова (Лысова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1895
Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович
Смерть
28.07.1898
Похороны
30.07.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область