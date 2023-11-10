Лысов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895
Отец: Лысов Михаил Иванович
Мать: Лысова Анна Степановна??
Крещение
10.02.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: ставропольский мещанин Фёдор? Иванович Бирляев Крестная: деревни Русской Борковки крестяьнская девица Наталья Степановна Свинцова?
Смерть
Неизвестно