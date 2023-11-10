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Лысов Иван Михайлович

Место рождения

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1871 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895

Отец: Лысов Михаил Иванович

Мать: Лысова Анна Степановна??

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.02.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: ставропольский мещанин Фёдор? Иванович Бирляев Крестная: деревни Русской Борковки крестяьнская девица Наталья Степановна Свинцова?
Смерть
Неизвестно
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