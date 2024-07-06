Чувичкина Анна Ивановна Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чувичкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 или 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувичкин Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1845

Сын: Чувичкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Чувичкин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1860

Сын: Чувичкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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