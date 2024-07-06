Чувичкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1845
Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1855
Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.04.1860
Сын: Чувичкин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Чувичкин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно